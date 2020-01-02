"Газпром" конкретизировал итоговые данные по добыче газа в 2019 году

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - "Газпром" конкретизировал до одного знака после запятой итоговый показатель по добыче газа в 2019 году - 500,3 млрд кубометров (в декабре 2019 года компания говорила про добычу "около 500 млрд кубометров").

Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сообщил журналистам оперативные данные по добыче и поставкам. По его словам, компания в сфере добычи газа показала в 2019 году "лучший результат за последние восемь лет (с 2012 года)". "Он (результат - ИФ) на 2,7 млрд куб. метров или на 0,5% выше уровня 2018 года", - сказал глава "Газпрома".

Кроме того, в 2019 году компания в общей сложности экспортировала 236,9 млрд кубометров газа, добавил он. "В том числе в страны дальнего зарубежья (включая Китай) - 199,2 млрд куб. м. Это 98,7% к уровню рекордного 2018 года и на 2,5% больше, чем в 2017 году. Объемы поставок в ряд стран Европы достигли максимальных исторических значений. В частности, во Францию, в Австрию, Венгрию и Нидерланды", - рассказал Миллер.

По его словам, экспорт газа в страны ближнего зарубежья в прошлом году составил 37,7 млрд куб. метров, что на 2,2% больше, чем в 2018 году. "В 2019 году "Газпром" начал трубопроводный экспорт газа в Китай. Поставлено 328 млн куб. м. Этот объем будет последовательно наращиваться до проектных 38 млрд куб. м газа в год", - отдельно поделился Миллер.

Поставки газа "Газпрома" российским потребителям из газотранспортной системы полностью соответствовали уровню спроса. При снижении в 2019 году на 1,6% относительно 2018 года, объем поставок существенно - на 4-8% - превысил уровни 2015-2017 годов.

"Газпром" уверенно прошел 2019 год, полностью обеспечив всех своих потребителей необходимыми объемами экологичного энергоносителя - природного газа", - заключил председатель правления российской компании.