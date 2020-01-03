Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в 2019 году повысился на 3,7%

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2019 году составил 248,51 млн тонн, что на 3,7% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,99 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье в истекшем году всего было экспортировано 221,92 млн тонн нефтяного сырья (из них 202,03 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 46,47 млн тонн.

В декабре в дальнее зарубежье было экспортировано 20,13 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 6,3%. Среднесуточный экспорт составил 4,76 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" в прошлом году отгружено 47,45 млн тонн российского нефтяного сырья (в декабре - 3,59 млн тонн), МНТ Козьмино - 33,19 млн тонн (2,93 млн тонн), СМП Усть-Луга - 18,28 млн тонн (1,3 млн тонн), Новороссийск - 20,85 млн тонн (1,11 млн тонн).

НК "Роснефть" в 2019 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 110,85 млн тонн (в декабре - 8,89 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 32,01 млн тонн (2,63 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 19,98 млн тонн (1,63 млн тонн), "Газпром нефть" - 8,69 млн тонн (697,11 тыс. тонн), "Татнефть" - 10,53 млн тонн (685,33 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в истекшем году отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 16,74 млн тонн нефти (в декабре - 1,47 млн тонн).

Транзит Казахстана в 2019 году составил 15,32 млн тонн (в декабре - 1,34 млн тонн), Туркмении - 2,04 млн тонн (191,83 тыс. тонн), Азербайджана - 879,28 тыс. тонн (140,73 тыс. тонн), Белоруссии - 1,65 млн тонн (139,6 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в 2019 году снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 2,4% - до 17,6 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 2,2% до 17,6 млн тонн нефти. В Узбекистан российские компании - в отличие от аналогичного периода прошлого года - нефть не поставляли.