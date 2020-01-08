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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Нефть немного замедлила рост

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в среду, но продолжают уверенно повышаться на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 по Москве составляет $68,82 за баррель, что на $0,55 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $0,27 (0,41%) - до $62,96 за баррель.

В среду участники рынка ждут еженедельных данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Американское министерство энергетики опубликует соответствующий доклад в 18:30 по Москве.

Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 5,95 млн баррелей, рост резервов бензина на 6,7 млн баррелей и дистиллятов на 6,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

нефть Brent

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