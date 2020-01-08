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Новак назвал "Турецкий поток" одним из крупнейших проектов в мире

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Строительство газопровода "Турецкий поток" является одним из флагманских совместных российско-турецких проектов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак перед запуском проекта в эксплуатацию.

"Это один из крупнейших в мире инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.

"Прежде всего, позвольте поблагодарить президентов России и Турции - Владимира Владимировича Путина и господина Эрдогана за поддержку и постоянное внимание к проекту, - добавил Новак. - Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства".

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Турция Турецкий поток Александр Новак

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