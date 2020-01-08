Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия "Турецкого потока" в Стамбуле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Технологии, использовавшиеся при постройке "Турецкого потока", гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации, заявил президент России Владимир Путин.

"При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - сказал он на церемонии открытия газопровода в среду.

По его словам, строители использовали самые современные технологии, оборудование, и при этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб: более шести километров за одни сутки.

ЭкономикаНовак назвал "Турецкий поток" одним из крупнейших проектов в миреЧитать подробнее

Как рассказал Путин, поставки российского газа в Турцию в прошлом году составили 24 млрд кубометров.

Таким образом, в 2019 году поставки практически удержались на уровне 2018 года, когда, по статистике "Газпрома", в Турцию было продано 23,964 млрд кубометров газа.

Путин выразил уверенность в будущем успешном сотрудничестве России и Турции в различных областях.

Президент РФ выразил благодарность руководству Турции и, в частности, президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану "за политическую волю, проявленную при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальных интересам своей страны".

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Турция Турецкий поток Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости

Путин и Эрдоган дали официальный старт работе газопровода "Турецкий поток"

Новак назвал "Турецкий поток" одним из крупнейших проектов в мире

Удар Ирана по военным базам США

Нефть активно растет на новостях об атаке Ирана на базы США

Что случилось этой ночью: среда, 8 января

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Что произошло за сутки: суббота, 4 января

"Белнефтехим" сообщил о возобновлении прокачки нефти на белорусские НПЗ

"Белнефтехим" сообщил о возобновлении прокачки нефти на белорусские НПЗ

"Транснефть" сообщила о получении заявки на прокачку 133 тыс. тонн нефти на "Нафтан"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');