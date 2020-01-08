Путин гарантировал безопасность поставок газа по "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия "Турецкого потока" в Стамбуле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Технологии, использовавшиеся при постройке "Турецкого потока", гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации, заявил президент России Владимир Путин.

"При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - сказал он на церемонии открытия газопровода в среду.

По его словам, строители использовали самые современные технологии, оборудование, и при этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб: более шести километров за одни сутки.

Как рассказал Путин, поставки российского газа в Турцию в прошлом году составили 24 млрд кубометров.

Таким образом, в 2019 году поставки практически удержались на уровне 2018 года, когда, по статистике "Газпрома", в Турцию было продано 23,964 млрд кубометров газа.

Путин выразил уверенность в будущем успешном сотрудничестве России и Турции в различных областях.

Президент РФ выразил благодарность руководству Турции и, в частности, президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану "за политическую волю, проявленную при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальных интересам своей страны".