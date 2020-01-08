Рубль усилил рост к доллару и евро в среду вечером

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, при этом развернувшиеся вниз цены на нефть не оказывают особого влияния на курс нацвалюты.

Курс доллара США составил 61,60 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в первой половине дня американская валюта в ходе торгов достигала почти 62 руб./$1). Евро стоил 68,50 руб./EUR1, подешевев на 65,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 41,7 копейки к уровню закрытия 6 января, до 64,705 рубля.

Таким образом, и доллар, и евро опустились в районы своих декабрьских минимумов.