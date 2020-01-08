Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды на фоне противоречивых внешних факторов из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,84-61,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,925 руб./$1 (+10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,0425 руб./EUR1 (-11,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 0,6 копейки к уровню закрытия 6 января, до 65,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,93 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 33,52 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует смешанную динамику в основных валютных парах в начале торгов 8 января под влиянием противоречивых внешних факторов. Так, с одной стороны, на курс нацвалюты давит негативная конъюнктура мировых рынков капитала, которая, в свою очередь, сформировалась на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что "около 17:30 Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке". "Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", - подчеркнул Хоффман. Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

С другой стороны, поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $69,11 за баррель, что на 1,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на 0,93%, до $68,27 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,96% - до $63,3 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $62,7 за баррель, снизившись на 0,9% по сравнению с предыдущей сессией.

В среду участники нефтяного рынка будут ждать еженедельных данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Американское министерство энергетики опубликует соответствующий доклад в 18:30 МСК.