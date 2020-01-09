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Президент ОСК оценил в 1,4 млрд рублей ее переезд в Петербург

В июне он говорил, что переезд обойдется корпорации в 1 млрд рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Объединенная судостроительная корпорация в июле 2020 года переедет в Петербург, на переезд потребуется около 1,4 млрд рублей дополнительных расходов, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов. В начале июня он оценивал затраты на переезд в 1 млрд рублей.

После переезда в Москве останется не больше 200 сотрудников корпорации, включая технических специалистов. В Петербург, по оценке Рахманова, переедут 340-350 человек. Он допустил что кто-то переезжать не захочет.

ОСК рассматривает несколько адресов для аренды или покупки офиса в Петербурге.

"У нас есть одна точка на Антоненко, с которой мы договорились, там будет основной представительский офис госкорпорации. Ну и плюс рабочие офисы, скорее всего будут сконцентрированы, либо на Марата 90, о чем мы сейчас ведем переговоры с "Рубином". Есть еще пара точек, которые мы рассматриваем под будущую аренду или покупку", - добавил Рахманов.

О возможном переезде головного офиса ОСК из Москвы в Петербург стало известно в марте 2019 года. В начале июня Рахманов говорил, что переезд состоится в течение года и на него придется "изрядно потратиться", привлекая, в том числе заемные средства. Предполагается, что в Петербург переберутся специалисты по военному кораблестроению, затем — IT-специалисты, а затем другие подразделения, в том числе офис самого Рахманова. Корпорация оставит представительство в Москве, поскольку именно в столице принимаются ключевые решения.

Алексей Рахманов ОСК Петербург Москва

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