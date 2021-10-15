ОСК завершила переезд главного офиса в Петербург

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Переезд главного офиса "Объединенной судостроительной корпорации" в Петербург завершен, остались "мелкие технические нюансы", сообщил "Интерфаксу" глава ОСК Алексей Рахманов.

В сентябре он говорил, что переезд будет стоить около 1,5 млрд рублей. В последнюю очередь в Петербург должны были перебраться работники, имеющие дело с тематикой гособоронзаказа. Рахманов объяснял, что им нужны помещения с особыми условиями, отвечающими требованиям сохранения гостайны. В московском офисе корпорации предполагалось оставить 120 человек.

"Окончательную стоимость передислокации мы поймем по прошествии нескольких лет, когда станут очевидны как ситуативные, так и регулярные траты, в том числе, и на командировки в Москву. Мы изначально предполагали, что общая сумма будет около 1,5 млрд рублей", - говорил он 3 сентября.

В ноябре 2020 года Рахманов назвал Петербург якорным регионом для ОСК, поскольку там находятся многие верфи и конструкторские бюро, а также ключевые заказчики. В петербургском офисе корпорация консолидировала все представительства своих предприятий. Московский офис должен остаться для ОСК "местом встреч и принятия решений".

"От переезда мы в первую очередь ожидаем положительной динамики в управлении региональной сетью ОСК. Нам важно добиться более тесного взаимодействия как с предприятиями, так и с важнейшими судостроительными вузами", - сказал тогда Рахманов.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 году. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. Предприятия ОСК строят военные и гражданские корабли.