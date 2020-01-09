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На Украине оценили потерю доходов от пуска "Турецкого потока" в $450 млн в год

На Украине оценили потерю доходов от пуска "Турецкого потока" в $450 млн в год
Церемония официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за запуска газопровода "Турецкий поток", сообщил гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Мы будем искать новые рынки. Мощности этого газопровода (южное направление - ИФ) мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта на Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС", - сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

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Ранее Макогон говорил, что с 1 января 2020 года транзит газа через Украину в балканском направлении будет осуществляться только для Румынии и Молдавии, поскольку Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Из-за этого транзит газа через Украину в 2020 году снизится примерно на 15 млрд куб. м.

В свою очередь исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обратил внимание на то, что новый оператор должен научиться зарабатывать на предоставлении дополнительных услуг, поскольку загрузка ГТС Украины на 90-110 млрд куб. м уже невозможна.

"Мы должны осознавать, что обходные газопроводы уже построены. К сожалению, эти объемы мы потеряли, и возможность их замещения, честно говоря, малореальна. Мы должны ожидать, что объемы транзита через Украину вряд ли будут такими же, как раньше", - сказал он.

Газопровод "Турецкий поток" напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с запасами газа в России и обеспечивает поставки в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Этот газопровод позволит поставлять до 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" работает с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции вместо используемого ранее трансбалканского маршрута, шедшего через Украину, Молдавию и Румынию.

Украина Турецкий поток газ

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