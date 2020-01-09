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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Запад Турции перешел на снабжение российским газом напрямую из "Турецкого потока"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Официальный запуск "Турецкого потока" для рынка Турции означал переключение на прием газа напрямую из морской магистрали, тогда как ранее этот газ транспортировался до Болгарии и потом получался в старой точке приема-сдачи на болгарско-турецкой границе на Трансбалканском газопроводе.

Как свидетельствуют данные информационной платформы ENTSOG и болгарского оператора "Булгартрансгаз", с нового года начались поставки российского газа через "Турецкий поток": из Турции в Болгарию, а оттуда - в Грецию, Северную Македонию (это сообщало Минэнерго России), и, как ни странно, в Турцию. Половина получаемого Болгарией потока возвращалась на границе в точке Странджа/Малкочлар назад.

Однако 8 января - в день официального запуска "Турецкого потока" - поток из Болгарии в Турцию упал почти до нуля; да и поток из Турции в Болгарию сократился до величины, соразмерной с потреблением этой страны (прием газа из Турции за 8 января - 15 млн кубометров, национальное потребление - 12,834 млн кубов).

Как сообщалось, 8 января на торжественной церемонии в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич, повернув символический вентиль, дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода "Турецкий поток".

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС.

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией - 19,9 млрд куб. м в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии. Сербия уже отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд куб. м на входе и 8,6 млрд куб. м - на выходе). В Венгрии идут процедуры "Open season" в рамках подготовки к планированию строительства национального отрезка.

Турция Турецкий поток

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