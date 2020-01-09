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Суд прекратил производство по банкротству совладельца кинотеатров "Люксор" Ленского

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года прекратил производство по делу о банкротстве совладельца кинотеатров "Люксор" Евгения Ленского, следует из картотеки суда.

В определении, размещенном на сайте, говорится, что бизнесмен на заседании предъявил документы, подтверждающие полное погашение включенных в реестр требований кредиторов. В связи с этим суд решил, что производство по делу о банкротстве должно быть прекращено.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в конце ноября 2019 года внес изменения в реестр кредиторов Ленского, сократив его долг перед МТС банком (заявитель по делу о банкротстве бизнесмена) со 114 млн рублей до 90,8 млн рублей.

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Представитель МТС банка на заседании не возражал против удовлетворения заявления.

В материалах дела говорится, что долг бизнесмена перед банком возник на основании кредитного договора от 22 апреля 2012 года и договора поручительства от 25 апреля 2012 года. По условиям договора Ленский обязался в случае, если основной заемщик - ООО "Кинолюкс" - не вернет кредит, отвечать перед банком в том же объеме, как и должник, включая основной долг, проценты и штрафные санкции.

Арбитражный суд Москвы 16 октября 2018 года признал заявление МТС банка о банкротстве Ленского обоснованным и ввел в отношении бизнесмена процедуру реструктуризации долгов и включил его долг перед банком в размере 105,7 млн рублей в реестр кредиторов как обеспеченный залогом имущества должника.

При этом суд тогда отказался удовлетворить заявление МТС банка об ограничении права Ленского на выезд из России.

Арбитражный суд Москвы 16 апреля 2019 года признал Ленского несостоятельным (банкротом). Суд тогда открыл в отношении должника процедуру реализации имущества и утвердил его финансовым управляющим Дмитрия Игнатова. Суд 22 октября 2019 года продлил срок реализации имущества Ленского на полгода.

МТС банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 39-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Люксор Евгений Ленский

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