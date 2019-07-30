Суд признал банкротом сооснователя сети кинотеатров "Люксор" Добровольского

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 23 июля по заявлению МТС-банка признал несостоятельным (банкротом) сооснователя и совладельца сети кинотеатров "Люксор" Игоря Добровольского.

Как отмечается в решении на сайте суда, он ввел в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Дмитрий Игнатов, рассмотрение его отчета о ходе процедуры банкротства назначено на 16 января 2020 года.

Арбитражный суд Москвы 25 октября 2018 года признал обоснованным заявление МТС-банка о банкротстве Добровольского. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов гражданина и утвердил его финансовым управляющим Игнатова.

Суд включил в реестр кредиторов Добровольского долг перед МТС-банком в размере 105,7 млн рублей, но отказался по заявлению банка ограничить права Добровольского на выезд из России.

Арбитражный суд Москвы 16 октября 2018 года признал обоснованным заявление МТС-банка о банкротстве еще одного сооснователя и совладельца сети - Евгения Ленского. Суд ввел в отношении этого бизнесмена процедуру реструктуризации долгов и включил его долг перед банком в размере 105,7 млн рублей в реестр кредиторов как обеспеченный залогом имущества должника. При этом суд также отказал МТС-банку в удовлетворении заявления об ограничении права Ленского на выезд из РФ. 16 апреля суд признал его банкротом.

В апреле 2018 года со ссылкой на "Федресурс" сообщалось, что МТС-банк намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве нескольких структур сети кинотеатров "Люксор", а также о признании несостоятельными ее основателей и совладельцев Ленского и Добровольского.

Причина обращения в суд

Общая сумма задолженности "Люксора" перед МТС-банком составляет 107 млн рублей, включая 4 млн рублей процентов, пояснили в апреле "Интерфаксу" в банке. Средства в объеме 280 млн рублей были привлечены в 2012 году. Залогодателем по этому кредиту является Ленский.

"В 2016 году группа перестала выполнять свои обязательства по кредиту, в связи с чем банк обратился в суд. В ноябре 2016 года было заключено мировое соглашение в суде, но со второй половины 2017 года обязательства по нему исполнялись "Люксором" не в полном объеме, с просрочкой", - сообщили в кредитной организации.

МТС-банк по итогам первого квартала 2019 года занимает 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".