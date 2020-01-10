Бизнес-омбудсмен предложил устранить противоречия в законах, угрожающие бизнесу золотодобытчиков

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Противоречия в законах мешают золотодобытчикам Забайкалья, получившим лицензии, работать в особо защитных участков лесов, а за нарушение лицензионных обязательств им грозят штрафы. За отрасль заступился бизнес-омбудсмен Борис Титов и предложил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину изменить законодательство, пишут "Ведомости".

Газета ссылается на письмо Титова министру, написанное в декабре 2019 года. Представитель бизнес-омбудсмена подтвердил подлинность документа. По его словам, в начале декабря забайкальские золотодобытчики обратились к Титову за помощью через краевого уполномоченного по защите прав предпринимателей Викторию Бессонову.

По словам Бессоновой, противоречия в законах грозят золотодобытчикам остановкой работы. Лицензии на добычу золота могут стоить на тендерах до нескольких сотен миллионов рублей. Победители аукционов, заключая договора на аренду участка, узнают, что их месторождение полностью или частично расположено в зоне особо защитных участков лесов.

Лесной кодекс разрешает освоение таких территорий, распоряжение правительства № 849 запрещает обустраивать там карьеры, отвалы и промплощадки, пишет газета. За золотодобычу на таких участках компаниям грозит уголовное преследование. Невозможность вести добычу приводит к убыткам. За невыполнение лицензионных условий компаниям грозят еще и штрафы.

Титов обратил внимание главы Минприроды, что такие же проблемы возникают у бизнеса в Бурятии, Пермском крае, ХМАО, Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Бизнес-омбудсмен предложил предварительно информировать участников конкурсов о нахождении месторождений в зонах особо защитных участков лесов и снижать барьеры на выполнение работ по их обустройству.

Выставление на аукционы плохо проработанных лицензий - одна из основных причин отсутствия интереса инвесторов к мелким золотодобытчикам, сказал изданию старший директор АКРА Максим Худалов. По его оценке, если противоречия в законах будут устранены, добыча золота в стране могла бы вырасти на 25–30% и увеличить налоговые поступления в бюджет от отрасли. Предложение бизнес-омбудсмена важно для мелких золотодобывающих артелей, тогда как геологические службы крупных компаний способны сами тщательно изучить участок перед участием в аукционе, считает он.

Представители Минприроды и Рослесхоза на запросы "Ведомостей" оперативно не ответили.

В Забайкальском крае 275 предприятий имеют лицензию на добычу золота. 82 из них являются градообразующими. По данным АКРА, в 2018 году регион был восьмым в стране по добыче золота и произвел 11,3 т золота (4% от общей добычи по России).