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Губернатор Кузбасса потребовал остановить выдачу лицензий на добычу россыпного золота

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев требует остановить выдачу лицензий на добычу россыпного золота в регионе из-за ухудшения экологической ситуации.

"Я вышел с инициативой остановить дальнейшую выдачу лицензий в Кузбассе на разведку и добычу россыпного золота (. . .), обратился в Роснедра в связи с ухудшением экологической ситуации при добыче золота", - сказал Цивилев на пресс-конференции во вторник.

"Это небольшие месторождения, туда заходят только маленькие частные компании. Им был облегчен допуск, они берут лицензию на разведку и на добычу россыпного золота и действуют, как они это понимают", - сказал губернатор.

По его словам, в Роснедра переданы материалы по отзыву лицензий у двух действующих в регионе золотодобывающих компаний. При этом глава региона не стал называть компании, о которых идет речь.

Экологические проблемы

Как сообщалось, в июле сотрудники СОБРа в Кемеровской области пресекли незаконную добычу золота на реках Кия и Кундат, которые оказались загрязнены отходами, которые золотодобытчики сливали в водоемы.

Кроме того, в начале прошлогоднего лета жители поселка Макарак стали жаловаться мутную воду в реке Кия. В августе судебные приставы на месяц остановили работу золотодобытчиков ООО "Артель старателей "Аргут" и ООО "Диабаз", так как их уличили в несоблюдении экологических требований (ст. 8.2 КоАП РФ) - загрязнении Кии и ее притока Кундат. Спецкомиссиссия также обнаружила новые источники загрязнения водных объектов: промплощадки компаний ООО "Артель старателей "Аргут", ООО "Диабаз" и ООО "Золотодобывающая компания "Берикуль".

В октябре ООО "Артель старателей "Золотой полюс" прекратило золотодобычу на реке Северный Кундат, ООО "Артель старателей "Аргут" - золотодобычу на реке Малый Кундат.

Кемеровская область Сергей Цивилев

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