Структура "Интер РАО" решила судиться с близким к Абызову офшором из-за залога по акциям ТГК-11

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ООО "Актив-энергия" подало в Арбитражный суд Омской области иск к компании Alabaster Associates Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, с требованием признать залог акций прекращенным, следует из картотеки арбитражных дел.

Других подробностей иска в материалах дела не приводится. Третьим лицом указано АО "ТГК-11". Ближайшее заседание назначено на 22 сентября 2020 года.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Актив-энергия" на 100% принадлежит АО "Интер РАО капитал" (входит в группу ПАО "Интер РАО"). Офшор Alabaster Associates Limited связан с бизнесменом, экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым, следует из материалов другого суда - между Абызовым и Виктором Вексельбергом из-за акций "Т Плюс".

Alabaster Associates Limited ранее владела почти 1,5% акций ТГК-11, и эти акции были в залоге, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием иска структуры "Интер РАО".

По его словам, когда "Интер РАО капитал" выкупал акции по процедуре squeeze out (доля владения "Интер РАО капитал" перевалила за 95%, и был объявлен принудительный выкуп), этот залог не был снят, хотя сами акции уже перешли в собственность структуры "Интер РАО".

Если в то время закон об акционерных обществах снятие залога при squeeze out прямо не регулировал, то сейчас прямо регулирует, этим и объясняется подача иска структурой "Интер РАО", объяснил собеседник агентства.

Представитель "Интер РАО" подтвердил его слова. "Интер РАО" неизвестно, у кого в залоге находятся акции, отметил представитель компании.

АО "ТГК-11" входит в ПАО "Интер РАО" и объединяет крупнейшие генерирующие мощности Омской области. Общая мощность энергообъектов компании составляет 1565,2 МВт.

Структурам Михаила Абызова ранее принадлежало почти 29% акций "ТГК-11", которые были приобретены в 2008 г. у РАО "ЕЭС России" за $245 млн, писал "Коммерсантъ". При этом структуры бизнесмена получили тогда отсрочку платежа до 2009 г., до полной оплаты акций они оставались на балансе "ФСК ЕЭС" . Оплатить удалось только 1,45%, остальное вернулось к "ФСК ЕЭС", писала тогда газета.

"Интер РАО" в 2009 г. получило контроль над "ТГК-11", а полная консолидация 100% акций сибирской энергокомпании была завершена в 2013 г.