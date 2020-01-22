Арестованный экс-министр Абызов пожаловался на острый невроз

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил в суде, что у него диагностировали острый невроз, он начинает четвертый курс лечения и не может получить в СИЗО квалифицированную медицинскую помощь. Басманный суд рассматривает просьбу продлить ему арест до 26 марта.

Следователь Сергей Степанов сообщил суду, что срок следствия по делу экс-министра продлен до 25 июля.

Михаил Абызов был задержан и арестован в Москве в конце марта 2019 года. Сейчас ему вменяют организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупных размерах, отмывание и незаконную предпринимательскую деятельность. Он вину не признает.

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов как бенефициар нескольких офшорных компаний, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС). Вместе с другими участниками группы он обманул акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", которые производили и передавали электроэнергию в Новосибирской области, и похитил у этих компаний 4 млрд рублей. Деньги были выведены за границу, считает следствие.

Также следствие полагает, что он занимался бизнесом, пока был министром, вопреки запрету. Принадлежащие ему компании в 2018 году продали принадлежащие им акции "Сибэко". Полученные в результате сделки 32 млрд рублей следствие считает преступно приобретенными средствами и впоследствии легализованными.