Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне ситуации с нефтью

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на Московской бирже в понедельник утром; рубль слабо меняется к бивалютной корзине на фоне небольших изменений цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,99-61,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,03 руб./$1 (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 67,91 руб./EUR1 (+1 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 1,3 копейки к уровню закрытия пятницы, до 64,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,57 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,75 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти после максимального более чем за пять месяцев падения ее котировок по итогам прошлой недели после того, как ослабли опасения относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве повысилась на 0,06% - до $65,02 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени укрепился на 0,15% - до $59,13 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, WTI упала в цене на 6,4% - максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.

Поддержку рисковым валютам оказывают ожидания подписания соглашения между США и Китаем. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в понедельник в Вашингтон для подписания документа. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.