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Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем 15 января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен 15 января подписать первую фазу торгового соглашения между его страной и КНР.

"Я подпишу масштабную и всеобъемлющую первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония пройдет в Белом доме. Будут присутствовать высокопоставленные представители руководства Китая", - написал он во вторник в своем твиттере.

Трамп пояснил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения. "Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе", - отметил президент США.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

США Китай Дональд Трамп

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