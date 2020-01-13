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Руководство Nissan ускорило подготовку секретного плана выхода из альянса с Renault

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры Nissan Motor Co активизировали подготовку секретного плана выхода из альянса с Renault после того, как экс-глава обеих компаний Карлос Гон бежал из Японии, пишет газета Financial Times.

План предусматривает полный отказ от сотрудничества с Renault как в разработке автомобилей, так и в их производстве, сообщают источники газеты.

Информация о готовящемся Nissan разрыве с Renault является очередным свидетельством серьезной напряженности между двумя автопроизводителями, которых Гон удерживал вместе в течение почти двух десятилетий.

Несмотря на попытки улучшить отношения, предпринимавшиеся обеими компаниями, альянс с Renault стал вредным для Nissan, отмечают источники. По их словам, многие топ-менеджеры Nissan считают, что альянс с Renault тормозит развитие японского автопроизводителя.

Распад альянса, вероятно, вынудит обе компании искать новых партнеров в автомобильной отрасли, притом что другие представители этого сектора стремятся объединить усилия в условиях роста расходов на разработку электромобилей, пишет FT. Так, PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) в прошлом году подписали соглашение о слиянии, Volkswagen и Ford договорились о создании альянса.

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В ноябре прошлого года Renault и Nissan согласовали ряд программ для оптимизации своего сотрудничества. В ближайшие недели глава операционного совета альянса Жан-Доминик Сенар, являющийся председателем совета директоров Renault, планирует объявить о запуске нескольких совместных проектов, призванных показать, что альянс продолжает функционировать.

Сенар, сменивший Гона на посту главы совета директоров Renault, сомневался, что альянс сможет выжить, однако надеялся, что смена руководства в обеих компаниях позволит восстановить их отношения.

Источники FT в руководстве Nissan сообщили, что новый гендиректор Nissan Макото Учидо работает совместно с Сенаром над запуском новых проектов.

Как сообщалось, Гон, находившийся под следствием в Японии, в конце декабря сбежал в Ливан. Гон провернул сложную операцию, вылетев из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого его пронесли в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле Гон был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Оказавшись в Бейруте, Гон заявил, что находился в заложниках "коррумпированной" японской системы правосудия и не видит шансов на справедливое судебное разбирательство в Японии.

Гон отрицает все предъявленные ему японской прокуратурой обвинения, и есть мнение, что его устранение от руководства Nissan и Renault было продиктовано стремлением предотвратить углубление альянса двух автопроизводителей, которое продвигал Гон, но которого не хотели в Японии.

Nissan Renault

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