Сбежавшего в Ливан Карлоса Гона пронесли на самолет в кейсе для звуковой аппаратуры

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Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Экс-глава Nissan и Renault Карлос Гон, сбежавший в конце декабря в Ливан из Японии, где он находился под следствием, был уверен, что не сможет избежать обвинительного приговора в Токио.

Операция, которую провернул 65-летний Гон, чтобы оказаться в Бейруте, похожа на голливудский триллер: он вылетел из Японии в Турцию на частном самолете, на борт которого был пронесен в кейсе для звуковой аппаратуры, а в Стамбуле был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Оказавшись в Бейруте, Гон заявил, что находился в заложниках "коррумпированной" японской системы правосудия, где отсутствует презумпция невиновности, существует огромная дискриминация, и отрицаются базовые права человека.

"Я в Ливане. Я не бегу от правосудия - я убежал от несправедливости и политического преследования", - заявил Гон.

Он пообещал провести пресс-конференцию на этой неделе.

Увольнение и арест

История с арестом и смещением Гона с руководящих постов в Nissan и Renault даже до его побега заслуживала внимания кинематографа, пишет The Washington Post. Один из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении, жалуясь на жесткие условия содержания.

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года он был вынужден уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В марте прошлого года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн. Он отрицает предъявленные ему обвинения, и есть мнение, что его устранение от руководства Nissan и Renault было продиктовано стремлением предотвратить углубление альянса двух автопроизводителей, которое продвигал Гон, но которого не хотели в Японии.

В соответствии с условиями освобождения под залог, Гон проживал в доме, оборудованном камерами видеонаблюдения. Он мог покидать дом, но не имел права выезжать из Японии. Самым болезненным для Гона был практически полный запрет на контакты с женой и сыном, которые, как считали в японской прокуратуре, могли помочь ему оказать давление на свидетелей.

План "Б"

По данным The New York Times, в декабре Гон связывался с голливудским продюсером Джоном Лешером (продюсер фильма "Бёрдмэн", получившего "Оскар", как лучший фильм 2014 года), чтобы рассказать историю своего незаконного, по его мнению, ареста и попыток доказать свою невиновность.

За последнее время уверенность Гона в том, что у него нет шансов на справедливое судебное разбирательство в Японии, существенно выросла, заявил один из адвокатов Гона - Такаси Такано. По статистике, японские суды в 99% случаев выносят обвинительные приговоры.

Судебные разбирательства по делу Гона должны были начаться в апреле 2020 года, и он планировал защищаться в суде. Однако предварительное судебное заседание, прошедшее 25 декабря, показало, что старт слушаний может вновь быть отложен, пишет The Wall Street Journal.

По словам Такано, Гон потерял надежду на то, что сможет когда-либо вновь жить нормальной семейной жизнью, и его отчаяние достигло критической точки после эмоционального разговора с женой по видеосвязи в канун Рождества.

Именно тогда же он решил перейти к плану "Б", готовившемуся в течение нескольких месяцев, сообщили источники WSJ.

Подробности побега

В воскресенье, 29 декабря, Гон вышел из своего дома в одиночестве, а спустя девять часов частный самолет, на борту которого он находился, вылетел из Осаки в Стамбул. Гон находился в кейсе для музыкальной аппаратуры, в котором были проделаны отверстия, чтобы он мог дышать.

Тот факт, что Гон незаконно оказался на борту самолета, говорит о серьезных недостатках системы безопасности аэропорта Осаки. По словам представителя аэропорта Кендзи Таканиси, багаж пассажиров частных самолетов подвергается такой же проверке, как и в случае регулярных рейсов, однако для вип-пассажиров иногда делается исключение. Кроме того, багаж крупных размеров не всегда помещается в сканеры аэропорта.

Гон заявил, что сам организовал свой побег, однако, уже известно, что на пути из Осаки в Стамбул его сопровождали два человека, в том числе Майкл Тэйлор - персона, хорошо известная в мире частных охранных услуг.

После 12-часового перелета самолет с Гоном на борту приземлился в Стамбуле, где Гон пересел в другой самолет, доставивший его в Бейрут.

Ливан не выдаст

Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, имеет гражданство Ливана, а эта страна не экстрадирует своих граждан по запросу других государств.

Власти Японии заявили в воскресенье, что судебное разбирательство по делу Гона было бы справедливым. "Гон нарушил собственное обещание, что он предстанет перед судом, и покинул страну. Это означает лишь то, что он не подчинился нашему суду и попытался скрыться от наказания за совершенные преступления, - заявил заместитель генерального прокурора Токио Такахиро Саито. - Нет оправданий его действиям".

В общей сложности Гону предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет, а также незаконный вывод средств через подставные компании.

Два десятилетия назад Гон спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Он был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng. В 2013-2016 годах Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".