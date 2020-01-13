Сбербанк собрался обанкротить реселлера Xiaomi в РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ПАО Сбербанк уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом поставщика китайских смартфонов в Россию ООО "Ретэнтива Дистрибьюшен Компани" (ООО "РДК"), следует из уведомления банка на "Федресурсе", отраженного в "СПАРК-Интерфакс".

Кроме того, Сбербанк подал такое же заявление в отношении ООО "Алдэн Менеджмент", которому принадлежит 99% РДК.

В каком арбитражном суде будут рассматриваться дела, не уточняется.

"РДК" основана в 2006 году. Согласно сообщению на сайте компании, Retentiva Distribution Company - один из ведущих оптовых поставщиков смартфонов и аксессуаров для цифровой техники на российском рынке. Компания поставляет в РФ устройства китайских компаний Xiaomi, Jinga и XiaoYi, а также умные часы американского бренда Fossil.

В пресс-службе Сбербанка на момент публикации не ответили на запрос "Интерфакса". Представитель Xiaomi отказался от комментариев о сотрудничестве с РДК.

На рассмотрении Арбитражного суда Москвы сейчас находится заявление банка "ФК Открытие" о признании РДК банкротом, разбирательство по делу состоится 6 марта 2020 года.

Кроме того, в конце декабря 2019 года ООО "ГПБ-Факторинг" также заявляло о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом РДК. Сейчас между сторонами идет судебное разбирательство о взыскании с РДК 714,5 млн рублей, ближайшее заседание состоится 11 февраля 2020 года.