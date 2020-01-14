Toyota отозвала в США 696 тыс. машин из-за проблем с бензонасосом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Toyota объявила об отзыве в США примерно 696 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за возможных сбоев в работе бензонасоса, сообщает Fox News.

Как объяснили в компании, в этих машинах насос может перестать работать, и тогда двигатели начнут работать с перебоями, на приборной панели начнут появляться предупредительные сигналы сообщения, а автомобиль может внезапно остановиться. Такие остановки создают риск ДТП, особенно, если автомобиль в момент сбоя шел на большое скорости.

Под отзыв попали машины 2018-2019 годов выпуска, в том числе несколько моделей Lexus, например, LS 500, LC 500, RC 350, RC 300, Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma и Tundra, а также Toyota Avalon и Corolla 2019 года выпуска. Их владельцам пообещали устранить неполадки за счет компании.