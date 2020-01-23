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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:07

Toyota отзовет в России 82,5 тысячи машин из-за угрозы возгорания

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Toyota отзывает в России 82 641 машину из-за угрозы возгорания, сообщил Росстандарт.

Поводом для отзыва стал некондиционный уплотнитель, который удерживает нагреватель внутри форсунки стеклоомывателя лобового стекла. Возникает риск образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, из-за которого нагреватель со временем может треснуть. Тогда вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае - к возгоранию, предупредил Росстандарт.

Под отзыв попали Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4, а также Lexus - RX 200T, RX350, RX 450H, проданные с декабря 2015 года. Их владельцам бесплатно заменят форсунки стеклоомывателя.

Toyota Lexus Росстандарт

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