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"ГАЗ" подтвердил данные о пожаре в литейном цеху завода

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В литейном цеху Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде произошло не задымление, а пожар, причины случившегося выясняет специальная комиссия, сообщили в пресс-службе предприятия (входит в группу "ГАЗ").

В 4-м литейном цехе загорелась окрасочная ванна, площадь возгорания оставила 8 квадратных метров. Его быстро локализовали, никто не пострадал, на работе цеха инцидент не сказался, сказал представитель завода.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о задымлении на заводе.

Основной конвейер Горьковского автозавода сейчас не работает, сотрудники будут в корпоративном отпуске по 24 января. За это время завод планировал модернизировать производственные линии.

ГАЗ Нижний Новгород Горьковский автозавод

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