Минск счел нецелесообразной выплату премий нефтяным компаниям РФ в прежних объемах

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Белоруссия считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, заявил во вторник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.

"Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

По словам первого вице-премьера, российские партнеры "пока не хотят двигаться по размеру этой премии". Навстречу здесь пошла только компания Михаила Гуцериева. По словам Крутого, Минск ведет переговоры с российской стороной, компаниям из РФ были разосланы предложение от белорусской стороны.

"Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта)", - заметил первый вице-премьер.

Минск и Москва пока не договорились о тарифах на транзит российской нефти через территорию республики. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии в ходе переговоров по этой теме зафиксировали разногласия в позициях. В ФАС заявили, что окончательное решение по тарифам будет принято позднее в январе.

В декабре 2019 года председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери, которые она получила, не прокачав запланированные объемы из-за форс-мажора с "грязной нефтью". По данным источника, знакомого с ситуацией, белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит российской нефти на 16,6%.

В течение года Белоруссия неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7%, как до форс-мажора на МН "Дружба", так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.