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В Белоруссии заявили об отсутствии поступлений в бюджет от экспорта нефти

Однако необходимости в экстренных мерах в связи с этим сейчас нет, заверили в Минфине республики

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет Белоруссии от экспорта нефти отсутствуют с начала текущего года, однако необходимости в экстренных мерах бюджетной политики сейчас нет, заявил журналистам во вторник в Минске министр финансов республики Максим Ермолович.

"Но пока говорить об изменениях годовых объемов доходов в целом нет необходимости. Мы работаем в штатном режиме", - сказал Ермолович. По его словам, "никаких решений (корректирующих бюджет на 2020 год - ИФ) не принималось".

Министр пояснил, что в бюджете накоплены значительные остатки средств в связи с профицитом прошлогоднего бюджета. "Мы лучше, чем планировалось, исполнили бюджет 2019 года. И мы вошли в бюджет 2020 года достаточно подготовленными и с точки зрения наличия валютных ресурсов и рублевых остатков на счетах банков и Национального банка. Ситуация достаточно позитивная", - сказал Ермолович.

Как сообщалось, в связи с практическим отсутствием поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ с 1 января 2020 года Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов и нефти, которая добывается на территории республики.

Поставки нефти отсутствуют из-за отсутствия контрактов с российскими НК, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра.

Как сообщалось, республиканский бюджет Белоруссии в январе-ноябре 2019 года был исполнен с профицитом 3,8 млрд белорусских рублей, или 3,2% ВВП. На 2020 год принят республиканский бюджет с дефицитом 0,7% ВВП.

Белоруссия Минфин Максим Ермолович

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