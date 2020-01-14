Colgate будет продавать зубную пасту в пригодных для переработки тюбиках

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Компания Colgate объявила о начале продаж зубной пасты в новых тюбиках, подлежащих переработке. Как напоминает The Guardian, ежегодно в мире потребляется более 20 млрд упаковок зубной пасты, которая затем просто выбрасывается.

Современные тюбики производятся из смеси пластика и алюминия, а потому не подлежат переработке.

Новая зубная паста под брендом Smile for Good будет продаваться в тюбиках из полиэтилена высокой плотности.

Colgate также обещает, что поделится технологией с конкурентами, чтобы вместе помочь сократить объемы не подлежащих переработке отходов.

Однако The Guardian отмечает, что новая паста стоит более чем в 6 раз дороже, чем обычная паста Colgate.