Операторы платного ТВ отключили управление просмотром общедоступных каналов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Все крупные российские операторы платного телевидения отключили для 20 общедоступных телеканалов интерактивные сервисы по управлению просмотром по требованию "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и "Газпром-медиа" (ГПМ), пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о таких сервисах, как отложенный просмотр архивных передач, перемотка и пауза. Их отключение газете подтвердили в НМГ и ГПМ, а также представитель оператора "Триколор". В последние годы операторы делали ставку на такие сервисы, рассчитывая за их счет нарастить доходы при отсутствии роста числа абонентов, отмечает газета.

Медиахолдинги потребовали отключить эти сервисы до 25 декабря, ссылаясь на то, что у операторов нет прав на их дополнительную продажу. Также они потребовали, чтобы с 1 февраля 2020 года операторы полностью перешли на основанную НМГ единую платформу "Витрина ТВ".

В НМГ считают, что права на интерактивные сервисы управления просмотром - это "существенная часть интернет-прав" и они не имеют отношения к эфирным. "Отложенный просмотр в течение семи дней, возможности паузы и перемотки по сути повторяют в значительной степени то, что площадка или оператор получают при покупке интернет-прав. Их стоимость составляет 30–50% от стоимости эфирных, то есть вещатели теряют десятки миллиардов рублей", - объяснил представитель медиагруппы.

Отключение интерактивных функций, "за которыми будущее", возвращает качество предоставляемых услуг на десятилетие назад, заявил представитель "Триколора". "Более половины всех ОТТ-клиентов (over-the-top — метод стриминга контента через интернет - ИФ) активно пользуются интерактивными функциями. На долю интерактивных сервисов приходится в среднем 25% от общего времени телесмотрения", - сказал он. Источник в другом операторе назвал требования медиахолдингов сервисов "попыткой снизить конкурентоспособность digital-среды".

О согласии перейти на плеер "Витрина ТВ" с 1 февраля пока не заявил ни один из крупных операторов, отмечает газета. Медиахолдинги сохраняют это требование и угрожают отключить операторов за отказ его выполнить. В Госдуме прошел первое чтение законопроект об обязательном использовании единого поставщика телеконтента в интернете, на статус которого может претендовать "Витрина ТВ", напоминает издание.

Представитель "Вымпелкома" назвал это требование избыточным и нарушающим права пользователей и конкуренцию. Представитель "Триколора" сказал, что оператор продолжает отказываться от вещания через "Витирину ТВ". В "ЭР-Телекоме" это требование назвали "навязыванием услуг" и выразили готовность обсуждать только "взаимовыгодные условия сотрудничества".