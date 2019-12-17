НМГ потребовала от операторов изменить условия вещания своих телеканалов в интернете

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Телеканалы медиахолдинга "Национальная медиа группа" требует от операторов с 25 декабря изменить условия трансляции их эфира в интернете, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НМГ.

"Мы подтверждаем, что телеканалы холдинга уведомили операторов о том, что распространение ОТТ-версий телеканалов (трансляция эфира телеканала в интернете - ИФ), начиная с 25 декабря, будет осуществляться только при соблюдении ряда условий", - говорится в сообщении, поступившем на запрос агентства.

Там отметили, что "данное решение продиктовано многочисленными нарушениями при распространении телеканалов со стороны операторов, что в свою очередь ведёт к многомиллиардным убыткам".

"Такие действия со стороны операторов являются незаконными", - считают в холдинге.

"В частности, мы запрещаем использование эфирных версий без блэкаутов (то есть без перерыва в трансляции - ИФ), взимание платы с абонентов за просмотр эфирных каналов, продажу абонентам дополнительных сервисов на которые у операторов нет прав (catch up, перемотка, time shift), декомпозицию линейного эфира в видео по запросу",- уточнили в НМГ.

Между тем, в пресс-службе не ответили на вопрос, какие действия предпримет НМГ в случае отказа операторов от выполнения перечисленных условий.

Ранее издание РБК сообщило, что операторы интернет-телевидения получили уведомления от телеканалов о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер "Витрина ТВ", в противном случае операторы должны прекратить трансляции. По данным издания, требования НМГ и "Газпром-Медиа" касаются телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса, и после перехода с аналогового на цифровое вещание являются обязательными и общедоступными. У НМГ, уточняется в материале, это "Пятый канал", РЕН ТВ, СТС и "Домашний", у "Газпром-Медиа" - НТВ, "Матч ТВ", ТНТ, ТВ3 и "Пятница". У ВГТРК - "Россия 1", "Россия 24", "Россия К". В июле 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий создание единого поставщика телеконтента в интернете. Плеер "Витрины ТВ" уже тогда называли наиболее вероятным претендентом на роль "единого окна", напоминает издание.

ООО "Витрина ТВ" была учреждена медиахолдингами ВГТРК, НМГ и "СТС Медиа", а также "Первым каналом" в рамках соглашения о создании единой вещательной инфраструктуры стриминга телеканалов в интернете. В феврале к ней присоединился ГМП, получив 25% в компании.