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Рубль слегка подорожал к бивалютной корзине

Москва. 15 января. INTERFAX.RU -

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании подписания соглашения США-Китай

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Утром в среду на "Московской бирже" курс доллара к рублю слегка снижается, евро - растет, рубль подорожал к бивалютной корзине на 0,6 копейки в ожидании подписания торгового соглашения США-Китай.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,39-61,47 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс снизился на 2,75 копейки, до 61,42 рубля. Евро подорожал на две копейки до 68,39 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела до 64,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,35 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,13 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов. Участники рынка ждут подписания торгового соглашения между США и Китаем при том, что появились новые сигналы о серьезных противоречиях между странами.

Действующие в Штатах пошлины на китайские товары, вероятно, сохранятся вплоть до президентских выборов в США, и любые шаги по их снижению будут зависеть от соблюдения Пекином условий первой фазы торгового соглашения, сообщил Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планируют в среду подписать соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами в среду.

По словам источников, у двух сторон есть понимание, что не раньше, чем через десять месяцев после подписания соглашения, США изучат достигнутый Китаем прогресс и, возможно, рассмотрят вопрос о дополнительном снижении пошлин на товары китайского экспорта объемом $360 млрд в год. Это даст Трампу возможность сохранить пошлины для китайских товаров до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года, и избежать принятия решений, способных вызвать негативную реакцию его избирателей, отмечают источники.

Кроме того, СМИ сообщают о том, что США готовят новые ограничительные меры в отношении китайского поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei.

Цены на нефть опускаются после первого за шесть сессий подъема во вторник.

Позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления новой информации о противоречиях между США и Китаем. Эксперты также предупреждают, что фундаментальные факторы для нефтяного рынка говорят в пользу снижения цен с учетом сигналов избыточного предложения нефти.

К 10:01 мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2%, до $64,36 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 0,21%, до $58,14 за баррель.

Московская биржа США WTI Brent Китай

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