США не планирует отмену пошлин на китайские товары в первой фазе соглашения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Администрация США не планирует пока отмену введенных пошлин на китайские товары, эта мера не предусмотрена первой фазой торговой сделки между двумя странами, говорится в совместном заявлении министра финансов Стивена Мнучина и торгового представился США Роберта Лайтхайзера.

"Нет никаких других устных или письменных соглашений между Соединенными Штатами и Китаем по этим вопросам, и нет никакого соглашения о будущем снижении тарифов", - говорится в распространенном документе.

Пошлины были введены США на китайские товары общей стоимостью $370 млрд.

Мнучин позднее сообщил журналистам, что тарифы на китайские товары сохранятся до подписания второй фазы соглашения.

Как сообщалось, переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой. Как ожидается, оно состоится в Вашингтоне в среду. Глава китайской делегации на переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который должен подписать документ, уже прибыл в Вашингтон.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что с Китаем достигнута договоренность отложить введение очередных пошлин, которое планировалось на 15 декабря.

"Они (китайцы - ИФ) согласились на значительные структурные изменения и закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров в больших объемах, и многое другое", - написал он в своем твиттере.

Трамп отметил, что переговоры по второй фазе соглашения будут начаты "немедленно, вместо того, чтобы ждать выборов 2020 года".