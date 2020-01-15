Прокачка нефти по "Дружбе" в Польшу снижена на 50% из-за ремонта участка "Мозырь - Брест-3"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба") снизила прокачку нефти в Польшу до 70 тысяч тонн в сутки из-за ремонта участка нефтепровода "Мозырь - Брест-3" в период 14-17 января, сообщили агентству "Интерфакс" в компании.

Представитель компании отметил, что 70 тысяч тонн в сутки - это 50% от максимальной производительности.

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