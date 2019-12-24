Испытание "Дружбы" токсичностью

Взгляд на ситуацию вокруг форс-мажора на магистральном нефтепроводе по итогам года

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Серьезное испытание в этом году выпало на долю "Транснефти", причем беда пришла с совершенно неожиданной стороны. Злоумышленники загрязнили магистральный экспортный нефтепровод "Дружба" дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. История, которая выглядит словно пародия на шпионские детективы времен холодной войны - эпохи, когда "Дружба" строилась, имела вполне осязаемые последствия. Экспортные поставки в Европу по одной из крупнейших нефтяных артерий страны были приостановлены, а репутация России как надежного поставщика энергоресурсов на мировой рынок оказалась под ударом.

Весеннее обострение

"Белнефтехим" 18 апреля обнаружил, что качество российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по магистральному нефтепроводу (МН) ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на Мозырский НПЗ, резко ухудшилось - в нефти зафиксировано существенное превышение уровня содержания хлорорганических соединений (ХОС). Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ, заявил концерн. Оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Белорусская сторона начала принимать оперативные меры по минимизации последствий переработки не соответствующей стандарту нефти и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, а также оценивать уровень потерь от ухудшения качества нефти. "Гомельтранснефть Дружба" проинформировала о сложившейся ситуации операторов МН "Дружба" из других стран, но некачественная нефть еще неделю продолжала поступать транзитом в Польшу, Германию, на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию, пока Белоруссия не приостановила транзит.

Инцидент произошел на фоне переговоров, инициированных Белоруссией с РФ, о возможной компенсации Минску издержек из-за потерь в связи с налоговым маневром в России, которую Москва посчитала нецелесообразной. Также российская сторона отказалась поддержать предложение Минска о внеплановом увеличении тарифа на транзит нефти по территории Белоруссии на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности. Кроме того, за неделю до инцидента президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством заявил о возможности закрытия на ремонт нефтепроводов, которые обеспечивают транзит российской нефти. По его словам, такое решение обоснованно с учетом закрытия российского рынка для ряда белорусских товаров, которое президент назвал "санкциями".

Три страшные буквы

Органические хлориды используются в качестве реагента при добыче высоковязкой нефти: нефтедобывающие компании закачивают их в скважины для разжижения асфальто-смолистых отложений с целью увеличения отдачи пластов. Поэтому вещество могло попасть в трубопроводную систему вместе с сырьем, полученным от производителей.

Несмотря на то, что, по заключению НИИ "Транснефть", органические хлориды, транспортируемые вместе с нефтью, не обладают коррозийной активностью к материалу трубопроводов, технологического оборудования и конструкциям резервуаров, ХОС оказывают критическое влияние на работу оборудования НПЗ. Так, под воздействием температур более 150 градусов Цельсия ХОС разлагаются с выделением соляной кислоты, которая приводит к значительной коррозии внутренней поверхности трубопроводов и оборудования завода, а при взаимодействии с аммиаком, образующимся при гидрировании соединений азота, которые присутствуют в нефти, образуется хлорид аммония - белое порошкообразное вещество, забивающее теплообменники, трубопроводы, запорную арматуру и другое оборудование.

Из-за проблем, связанных с выходом из строя оборудования НПЗ в 2001 году, министерство энергетики РФ запретило применение хлорорганических реагентов в процессе добычи нефти, однако этот запрет был отменен в 2012 году. В настоящее время действует ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия", который устанавливает ограничение по массовой доле органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 градусов Цельсия, не более 10 (ppm) мкг/г.

По расчетам специалистов из отраслевых и академических научных институтов, которых привлекли компания и Минэнерго, установлено: чтобы испортить от 3 до 6 млн тонн нефти, было достаточно 200-300 тонн хлорсодержащего вещества. Так как вбросы были сделаны в межконтрольный интервал, то системы контроля и в РФ, и в зарубежных нефтетранспортных компаниях не обнаружили ХОС в нефти. При этом, по заверениям "Транснефти", грязная нефть не попала на российские НПЗ.

Дело на миллион

Через неделю после форс-мажора "Транснефть" заявила, что загрязнение нефти произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. "Выяснилось, что это частное предприятие в Самарской области, оно является своеобразным коллектором, то есть собирает нефть малых производителей в регионе - в Ульяновской, Оренбургской и Самарской области, обеспечивает товарное качество этой нефти, паспортизацию этого качества и дальше передачу в систему магистральных нефтепроводов", - доложил глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку", - подчеркнул руководитель трубопроводной монополии.

В мае Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей и, чтобы скрыть хищения, поставили сырье, не отвечающее требованиям ГОСТа, с добавлением в его состав ХОС. Фигурантами дела стали руководители частных ООО "Нефтеперевалка" и ООО "Самаратранснефть-Терминал", а также сотрудники "Транснефть-Дружбы". Ряд из них находятся под стражей, другие - под домашним арестом, сроки содержания продлены до 30 января 2020 года.

"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!" - заявил тогда Путин. "Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему", - добавил он. По словам Токарева, специально созданная межведомственная группа будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов.

Испытание "Дружбой"

Совместно с транспортными операторами Белоруссии, Украины и стран Восточной Европы "Транснефть" разработала и начала реализацию "дорожной карты" мероприятий по вытеснению нефти с превышением ХОС и замещению на сырье по требованиям ГОСТа в МН "Дружба". Через неделю - с 4 мая "чистая" нефть начала поступать на Мозырский НПЗ в Белоруссии, с 10 мая возобновились отгрузки через порт Усть-Луга, с 23 мая - экспорт нефти через Украину в Словакию и в направлении Чехии, с 29 мая - экспорт нефти в Венгрию, с 9 июня - экспорт нефти в Польшу и в направлении стран Западной Европы.

"Транснефть" уверяла, что загрязнение нефтепровода "Дружба" не привело к вытеснению российской нефти на традиционных рынках сбыта, поскольку трубопроводные поставки из России были замещены морскими из российских портов.

По данным белорусской стороны, всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Белоруссии находилось более 1,3 млн тонн загрязненной российской нефти. "Гомельтранснефть Дружба" ("южная" ветка "Дружбы" на территории Белоруссии) 11 июля завершила вытеснение 870 тыс. тонн некондиционной нефти на территорию РФ, белорусский оператор "северной" ветки "Полоцктранснефть Дружба" завершил аналогичные работы 23 июля. "Транснефть" поясняла, что содействие в вывозе некондиционной нефти оказывала и железная дорога, по которой сырье доставлялось в Новороссийск для последующего подмешивания с "чистой" нефтью.

Контроль нефти на ХОС, который ранее проводился раз в 10 дней, был переведен "Транснефтью" на ежесуточную основу, внесенные изменения в технический регламент Евразийского экономического союза запретили с 1 июля 2019 года использование ХОС при добыче и транспортировке нефти. Кроме того, в августе Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложил передать "Транснефти" операционный контроль над 150 сторонними пунктами сдачи и приема (ПСП) нефти, большинство из которых принадлежат нефтяным компаниям либо частным структурам.

Однако крупнейший производитель нефти в РФ - "Роснефть", резко выступила против передачи монополии операционного контроля над ПСП, так как считает, что контроль за качеством нефти можно обеспечить путем ежедневной проверки сырья, поступающего и выходящего из трубопроводов "Транснефти", независимыми инспекторами (сюрвейерами).

Решить полюбовно

"Транснефть" неоднократно подтверждала свою готовность внесудебного урегулирования с грузоотправителями последствий инцидента в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти и совместно с министерством энергетики выработала механизм выплат. В июле совет директоров монополии решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат установлен на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти. Резерв на возмещение, сформированный "Транснефтью" для возмещения потерь, составил 23 млрд рублей.

"ЛУКОЙЛ" и венгерская MOL, а также казахстанские грузоотправители уже воспользовались этой опцией и заключили соглашения с "Транснефтью" о компенсациях. По словам генерального директора польской PKN Orlen Даниэля Обайтека, компания тоже обратилась к российским поставщикам по поводу выплаты компенсации за поставку загрязненной нефти, но в "Транснефть" по этому вопросу пока никто не обращался.

По данным на конец августа, "Роснефть" не могла оценить ущерб от форс-мажора на МН "Дружба". Как пояснял вице-президент НК по коммерции и логистике Отабек Каримов, необходимо учитывать те 8 танкеров, в которые попала загрязненная нефть, большей частью не реализованная. Кроме того, по мнению "Роснефти", необходимо учитывать сокращение добычи из-за ограничений "Транснефти" по приему нефти, а также упущенную выгоду из-за снижения переработки на германских заводах, куда была недопоставлена нефть.

Белоруссия надеялась до конца года выработать совместно с РФ решение по вопросу компенсации республике потерь из-за "грязной" нефти. "У нас ведется на данном этапе разговор между концерном и министерством энергетики РФ. Надеемся, выработанные решения позволят перелистнуть эту страницу. Дедлайна нет, но мы, конечно, хотели бы войти в новый год с чистого листа", - говорил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявлял, что Белоруссия рассчитывает на компенсацию потерь в размере порядка $70 млн.

Сама "Транснефть" ожидает, что процесс урегулирования форс-мажора по "Дружбе" затянется до конца первой половины следующего года. К этому же времени монополия планирует полностью завершить очистку системы от "грязной" нефти и оценить свои затраты.

Риск остается?

Стабилизация ситуации с поставками нефти после форс-мажора на "Дружбе", тем не менее, не ликвидировала многочисленные вопросы, возникшие в ходе ЧП. Так, например, российская сторона никогда не озвучивала, сколько суммарно было загрязнено нефти в результате инцидента, в то время как "Гомельтранснефть Дружба" заявляла, что в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши скопилось 5 млн тонн "грязного" сырья.

Кем и зачем был осуществлен вброс в систему значительной партии ХОС, если незначительные объемы хлорорганики, попадающие в нефть, сложно выявить? Куда "Транснефть" откачала и складировала такие объемы некондиционного сырья? Каким образом и где, помимо Новороссийска, происходит доведение испорченной нефти до кондиционного состояния? Кому и когда "Транснефть", как планировала, будет предъявлять требования по компенсации издержек от загрязнения нефти? Возможен ли риск повторения форс-мажора в условиях, когда операционный контроль за сторонними ПСП не передан "Транснефти"?