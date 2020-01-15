В "Транснефти" заявили о возможности перераспределить потоки, идущие через Белоруссию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия имеет возможности перераспределить транзитные потоки нефти, идущие через территорию Белоруссии, сказал глава "Транснефти" Николай Токарев журналиста.

"У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, то есть мы исключаем такую перспективу, хотя если понадобится, возможности такие у нас есть", - сказал Токарев. Он заметил, что в числе возможностей - "и морское распределение, и другие варианты".

"Я сейчас не буду называть цифры, но мы просчитывали все такие перспективы, видим, что возможность такая есть, и без особых затруднений для нас должно получиться, так что в этом плане мы спокойны", - добавил Токарев.

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