Поиск
ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

В "Транснефти" заявили о возможности перераспределить потоки, идущие через Белоруссию

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия имеет возможности перераспределить транзитные потоки нефти, идущие через территорию Белоруссии, сказал глава "Транснефти" Николай Токарев журналиста.

"У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, то есть мы исключаем такую перспективу, хотя если понадобится, возможности такие у нас есть", - сказал Токарев. Он заметил, что в числе возможностей - "и морское распределение, и другие варианты".

"Я сейчас не буду называть цифры, но мы просчитывали все такие перспективы, видим, что возможность такая есть, и без особых затруднений для нас должно получиться, так что в этом плане мы спокойны", - добавил Токарев.

Новость дополняется

Николай Токарев Транснефть

Новости
Послание президента

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Белорусский оператор "Дружбы" запланировал ежемесячные ремонты трубопровода

Amazon потратит $1 млрд на подключение к онлайн-торговле малого и среднего бизнеса Индии

Группа "ГАЗ" поставит Москве 100 электробусов за 5,7 млрд рублей

Белоруссия до 20 января обсудит с Казахстаном покупку нефти

Операторы платного ТВ отключили управление просмотром общедоступных каналов

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Москва заплатит "КАМАЗу" 11,4 млрд рублей за 200 электробусов

Выходцы из "Яндекса" продали поставщику бизнес-информации свой американский стартап

Сахар-сырец подорожал до максимума за 2 года

Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию

Структуры Михаила Гуцериева начали поставки нефти в Белоруссию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');