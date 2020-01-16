Премьер Латвии допустил поставки нефти для Белоруссии через латвийские порты

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что возможно поставлять нефть в Белоруссию через латвийские порты. Как передает "БелТА", он сказал это после встречи с президентом Александром Луукашенко. Он добавил, что такие возможности уже обсуждаются.

По его словам, в Риге видят большие возможности в таком сотрудничестве для обеих сторон, но договариваться о конкретных соглашениях должны компании, в том числе транспортные.

"Что касается позиции Латвии, мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон", - добавил Кариньш.

Минск с 2019 года пытается добиться от Москвы более выгодных цен за поставляемую нефть и с зимы начал искать альтернативные источники. Лукашенко допускал, что договорится о поставках нефти из Европы по реверсу, для чего может забрать одну из веток трубопровода "Дружба" и сократить транзит российской нефти.

14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что предложения о покупке нефти уже направлены на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.

В конце декабря 2019 года посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис посетил НПЗ ОАО "Нафтан" в Новополоцке и обсудил с руководством предприятия механизм альтернативного импорта нефти через латвийский порты.

Через северную ветку белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба" (филиал "Новополоцк" ОАО "Гомельтранснефть Дружба") имеются технические возможности транзита нефти в страны Балтии посредством нефтепроводов Полоцк-Биржай-Мажейкяй и Полоцк-Вентспилс. При запуске этих нефтепроводов в реверс имеется техническая возможность прокачки нефти в обратном направлении, в том числе из порта Вентспилс.