Глава Европейского космического агентства приедет в Москву в марте

Он давно хотел договориться с "Роскосмосом" об отправке европейских астронавтов на МКС на российских кораблях

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В госкорпорации "Роскосмос" ожидают, что гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Иоганн-Дитрих Вернер приедет в Москву в марте. Ранее Вернер сказал, что планирует встретиться с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и обсудить совместные проекты.

3 февраля руководители космических ведомств поговорят по телефону, договоренность об этом уже достигнута, сказали в пресс-службе "Роскосмоса". Там добавили, что Дитриха ждут в Москве в марте.

В августе Вернер говорил, что ЕКА готово заключить с "Роскосмосом" соглашение для продолжения использования российских "Союзов".

"Работает соглашение между нами и NASA с одной стороны, и между "Роскосмосом" и NASA с другой стороны. Прямой договоренности между ЕКА и "Роскосмосом" нет. Мы обсуждали этот вопрос с "Роскосмосом", и мы выразили готовность прийти к аналогичной договоренности с "Роскосмосом", - сказал он тогда.

Глава "Роскосмоса" также сообщал о поручении подготовить проект соглашения с ЕКА об использовании российских пилотируемых кораблей для доставки европейских астронавтов на МКС.