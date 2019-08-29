Поиск

Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"

Европейские астронавты рассчитывают на места в новых американских кораблях

Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"
Американский астронавт Эндрю Морган, российский космонавт Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано (слева направо) перед полетом на "Союзе"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Приостановка использования российских "Союзов" для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между ЕКА и НАСА, сообщил "Интерфаксу" глава Европейского космического агентства Ян Вернер.

"У нас есть соглашение с НАСА: мы поставляем им оборудование и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были Шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь НАСА готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал он.

По его словам, в данной ситуации "работает с одной стороны соглашение между нами и НАСА с одной стороны, и между Роскосмосом и НАСА с другой стороны. Прямой договоренности между ЕКА и Роскосмосом нет".

26 августа глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полеты своих астронавтов на российских "Союзах". При этом Пишель заявил, что ЕКА может вновь начать пользоваться российскими кораблями, если Роскосмос и НАСА договорятся о перекрестных полетах.

В данный момент российские корабли "Союз" – единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывает собственные корабли.

ЕКА НАСА Роскосмос

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Китай сменил военный гарнизон в Гонконге

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте

Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей

Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей

Робот FEDOR не узнал турецкого президента Эрдогана

Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате

Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате

Apple пообещала больше не записывать разговоры пользователей с Siri

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы к президентским выборам в США

В генпрокуратуре Украины заявили о согласии Вышинского на участие в обмене

В генпрокуратуре Украины заявили о согласии Вышинского на участие в обмене

Что произошло за день: среда, 28 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');