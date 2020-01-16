Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 00:00

Госдеп назвал большой победой США подписание первой фазы торговой сделки с Китаем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подписание накануне первой фазы торгового соглашения с Китаем стало большой победой Соединенных Штатов, считают госсекретарь США Майк Помпео и официальный представитель американского Госдепартамента Морган Ортагус.

"Дональд Трамп только что подписал первую фазу торговой сделки с Китаем. Это огромная победа, мы горячо ее приветствуем", - написал в своем твиттере Помпео.

Аналогичным образом это событие прокомментировала в твиттере Ортагус.

"Сегодня президент Трамп сделал огромный шаг вперед к лучшему будущему в сфере справедливой взаимной торговли с Китаем. Первая фаза нынешнего соглашения - еще одна огромная победа для Америки", - написала официальный представитель американского Госдепартамента.

Сам Трамп на церемонии подписания в Белом доме говорил, что, подписывая соглашение, США делают важный шаг, "которого никогда не было в отношениях с Китаем".

"Подписывая первую фазу исторического торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, мы делаем шаг в направлении справедливой взаимной торговли в будущем. Вместе мы исправляем ошибки прошлого и обеспечиваем экономическую справедливость и безопасность для американских рабочих, фермеров и их семей", - добавил президент США.

Также Трамп сообщил, что собирается "посетить Китай в не столь отдаленном будущем".

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ зачитал на церемонии письмо председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорилось, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Накануне, 15 января, Трамп и Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Вместе с тем в силе остаются пошлины, наложенные США на китайские товары на сумму $360 млрд. Китай, в свою очередь, не идет на уступки в ключевых аспектах, волновавших США, отмечала американская газета Financial Times.

США Китай Майк Помпео Морган Ортагус Дональд Трамп Лю Хэ

Новости по теме

Новости

США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства РФ

Биткойн дорожает рекордными для начала года темпами с января 2012г.

Биткойн дорожает рекордными для начала года темпами с января 2012г.

Бывший вице-президент "Тинькофф" Олег Анисимов сообщил об избиении

"Газпром" законсервирует газотурбинную электростанцию из-за проблем "дочки" на Ямале

В Минэке заявили, что меры из послания помогут преодолеть "ловушку слабого спроса"

В Минэке заявили, что меры из послания помогут преодолеть "ловушку слабого спроса"
Послание президента

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Белорусский оператор "Дружбы" запланировал ежемесячные ремонты трубопровода

Amazon потратит $1 млрд на подключение к онлайн-торговле малого и среднего бизнеса Индии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');