Госдеп назвал большой победой США подписание первой фазы торговой сделки с Китаем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подписание накануне первой фазы торгового соглашения с Китаем стало большой победой Соединенных Штатов, считают госсекретарь США Майк Помпео и официальный представитель американского Госдепартамента Морган Ортагус.

"Дональд Трамп только что подписал первую фазу торговой сделки с Китаем. Это огромная победа, мы горячо ее приветствуем", - написал в своем твиттере Помпео.

Аналогичным образом это событие прокомментировала в твиттере Ортагус.

"Сегодня президент Трамп сделал огромный шаг вперед к лучшему будущему в сфере справедливой взаимной торговли с Китаем. Первая фаза нынешнего соглашения - еще одна огромная победа для Америки", - написала официальный представитель американского Госдепартамента.

Сам Трамп на церемонии подписания в Белом доме говорил, что, подписывая соглашение, США делают важный шаг, "которого никогда не было в отношениях с Китаем".

"Подписывая первую фазу исторического торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, мы делаем шаг в направлении справедливой взаимной торговли в будущем. Вместе мы исправляем ошибки прошлого и обеспечиваем экономическую справедливость и безопасность для американских рабочих, фермеров и их семей", - добавил президент США.

Также Трамп сообщил, что собирается "посетить Китай в не столь отдаленном будущем".

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ зачитал на церемонии письмо председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорилось, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Накануне, 15 января, Трамп и Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Вместе с тем в силе остаются пошлины, наложенные США на китайские товары на сумму $360 млрд. Китай, в свою очередь, не идет на уступки в ключевых аспектах, волновавших США, отмечала американская газета Financial Times.