США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил в интервью Fox Business Network вице-президент США Майк Пенс.

"Мы уже приступили к дискуссиям по второй фазе сделки", - сказал он, однако не привел деталей.

Накануне, 15 января, Трамп и Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между США и Китаем. В Госдепе это событие назвали большой победой США.

Соглашение предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой, заявлял ранее Трамп.