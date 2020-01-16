Суд отклонил требование Baring оставить без рассмотрения иск на 8,8 млрд руб. банка "Восточный"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области отложил до 4 февраля рассмотрение иска банка "Восточный" к Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) и основателю Baring Vostok Майклу Калви на сумму 8,8 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как отмечалось на заседании, суть претензий сводится к искажению ответчиками финансовой отчетности. Подробности исковых требований оглашены не были.

По заявлению истца, ответчики нарушили правовой акт по формированию резервов банка на возможные потери по ссудам. В результате возникла необходимость дорезервирования из собственных средств банка.

Evison опротестовала иск, заявив, что не видит оснований для спора в российском арбитраже, так как требования о взыскании убытков были ранее заявлены компанией "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна в Лондонском международном третейском суде и "подлежат рассмотрению в соответствии с арбитражной оговоркой".

Представитель Evison Кирилл Рубальский отметил в суде, что между сторонами имеется соглашение о разрешении споров именно в лондонском суде.

"Истец хочет дважды получить возмещение убытков", - сказал Рубальский.

Представитель "Восточного" Мария Сотникова, в свою очередь, отметила, что требования, заявленные в лондонском суде, не являются тождественными с данным иском. "У нас разные предметы спора", - сказал Сотникова.

Судья Ольга Швец приняла решение отклонить заявление Evison и приступить к рассмотрению иска.

Рубальский заявил, что оснований для иска у "Восточного" нет, так как обязательным условием для него должно быть наличие убытков.

"Банк наличие убытков не доказал. Формирование резерва - учетная операция. (. . .) Это виртуальный расход, который к убыткам отнесен быть не может, поскольку банк не понес имущественных расходов или других имущественных потерь. Все исковое требование является необоснованным, абсурдным", - полагает Рубальский.

В списки основных тезисов о необоснованности иска, представитель Evison также отнес отсутствие доказательной базы по поводу ответственности за якобы причиненные убытки непосредственно Evison. Кроме того, по оценке Рубальского, истек срок исковой давности.

Суд, заслушав ответчика, принял решение отложить предварительное заседание до 4 февраля.

В июле 2019 года "Восточный" уже подал схожий иск к на 9,8 млрд рублей к Evison и Калви. Претензии связаны со сделками с "Национальной службой взыскания" (убыток оценивался в 1,083 млрд рублей), погашением кредита компанией Croushi Enterprises Limited за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций (0,5 млрд рублей) и увольнением бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года, убыток - 8,192 млрд рублей).

"Восточный" требует возмещения убытков с Evison, так как в спорный период компания являлась мажоритарным акционером банка. Калви выступает ответчиком, так как в период совершения недобросовестных, по оценке истца, сделок и действий являлся конечным бенефициаром группы Baring Vostok и мог определять действия "Восточного" через Evison.

Сейчас банк "Восточный" контролируется бывшими акционерами Юниаструм банка. Baring Vostok утратил контроль над "Восточным" в июне 2019 года, спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Аветисяна.