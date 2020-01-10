В Baring Vostok назвали единственных пострадавших в "деле Калви"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В инвестфонде Baring Vostok считают "единственными реальными пострадавшими" в деле о хищении средств банка "Восточный" трех фигурантов, которым 10 января суд продлил арест и которые находятся в СИЗО 11 месяцев. Это партнер фнода Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и экс-гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

В пресс-службе фонда продление их ареста до 13 февраля назвали "абсолютно необоснованным и незаконным". Там считают, что суд "закрывает глаза на разваливающееся уголовное дело и продлевает меру пресечения невиновным людям, которым уже никто не вернет год их жизни".

"Единственные реальные пострадавшие в этом деле - это именно они, а не банк, который получил доход, и не миноритарные акционеры, которые за время следствия захватили тот самый банк, - сказали в пресс-службе. - Иван, Ваган и Максим проведут целый год в СИЗО при том, что закон в принципе запрещает такую меру пресечения по экономическим статьям, не говоря уже о том, что они невиновны и имеют малолетних детей на иждивении".

9 февраля Басманный суд продлил до 13 февраля сроки домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok, гражданину США Майкла Калви, партнеру фонда, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, бывшему предправления банка "Восточный" Алексею Кордичеву и экс-директора банка по инвестициям Александру Цакунову. Цакунов был задержан в декабре, остальные фигуранты дела - в середине февраля.

В окончательной редакции им вменили растрату 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Они вину не признают. В Baring Vostok уголовное дело считают попыткой других акционеров банка разрешить корпоративный конфликт, который продолжается с осени 2018 года. Сторонами в нем выступают Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, с 41,63% банка и "Финвижн Холдингс" Аветисяна с 40,01%.