Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.

На Московской бирже акции "Яндекса" к 11:10 выросли до 2809,2 рубля (+4,4%) при объеме торгов 0,843 млрд рублей; максимум сделок составил 2869,2 рубля за штуку.

Советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов, присутствующий на встрече Мишустина с фракцией, сообщил, что Мишустин пообещал поддержать "Яндекс".

"Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал Обухов в своем телеграм-канале в четверг.