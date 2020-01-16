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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.

На Московской бирже акции "Яндекса" к 11:10 выросли до 2809,2 рубля (+4,4%) при объеме торгов 0,843 млрд рублей; максимум сделок составил 2869,2 рубля за штуку.

Советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов, присутствующий на встрече Мишустина с фракцией, сообщил, что Мишустин пообещал поддержать "Яндекс".

"Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал Обухов в своем телеграм-канале в четверг.

Яндекс Михаил Мишустин

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