Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с миром после сделки между Штатами и Китаем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг возобновил подъем вместе с мировыми площадками после известий о подписании торгового соглашения первой фазы между США и Китаем и намерений сторон приступить к обсуждению второй фазы", игроки также ожидали новых назначений в кабинете министров РФ. Индекс МосБиржи поднялся к 3160 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги "Магнита" .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3157,23 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1612,72 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,4%.

Доллар подорожал до 61,67 рубля (+0,26 рубля).

Накануне президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, которая в четверг рассмотрела и одобрила ее. Президент РФ подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ.

Новый премьер планирует в ближайшее время предоставить президенту список министров, которые бы могли войти в новый состав правительства. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что состав правительства России в основном сохранится.

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+5,4%), "Мечела" (+4,4% и +2,9% "префы"), "Россетей" (+3,8%), "Распадской" (+2,5%), "Норникеля" (+2,5%), "РусАла" (+2,4%), ВТБ (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпрома" (+1,2%).

Советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов, присутствовавший на встрече Мишустина с фракцией, сообщил, что Мишустин пообещал поддержать "Яндекс". На этих новостях акции "Яндекса" обновили исторический максимум (2869,2 рубля), после чего к вечеру скорректировались до 2719,8 рубля (+1,1%).

Просели бумаги "РусГидро" (-3,8%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Аэрофлота" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,6%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Таттелеком" (+17,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+8,9%), акции "Нижнекамскшина" (+8,1%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+8%), "ОГК-2" (+6,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+6%), "АЛРОСА-Нюрба" (+5,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-14,2%), ПАО "Русская аквакультура" (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,679 млрд рублей (из них 10,368 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 9,751 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").

Зарубежные рынки

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE снижаются на 0,1-0,5%), но продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и впервые превысил 3300 пунктов).

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ накануне подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, что оказало позитивное влияние на рынки. Соглашение предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

В США в четверг вышла неплохая статистика. Розничные продажи в декабре выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем, что совпало с ожиданиями. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 204 тыс. (минимум с конца ноября) при прогнозах роста до 218 тыс.

Нефть в четверг корректируется вверх после отката накануне до минимумов за шесть недель на данных Минэнерго США о росте запасов энергоносителей; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась почти на $1 выше уровня суточной давности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $64,58 за баррель (+0,9% и -0,8% в среду), мартовская цена WTI - $58,41 за баррель (+1% и -0,7% накануне).