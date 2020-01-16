Рубль умеренно снижается к доллару и евро

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно подрастают на Московской бирже в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 61,65 руб. в 19:00, что на 22,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,66 руб., подорожав на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,7 копейки - до 64,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативной динамики большинства валют emerging markets, снижающихся по факту подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.

Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Рубль частично отыграл потери, связанные со сменой российского премьер-министра. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Цены на нефть эталонных марок повышаются вечером в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени повысилась на 0,83% - до $64,53 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,93% - до $58,38 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 января на 13,66 копейки, до 61,5694 руб., и увеличил курс евро на 28,13 копейки, до 68,656 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в четверг на 10,93 копейки по отношению к среде и составил 61,602 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 10,65 копейки и составил 61,6305 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 413,871 млн, из которых $917,772 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 496,099 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 26,03 копейки, до 68,7021 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 19,8 копейки и составил 68,7367 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR796,803 млн, из которых EUR235,397 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR561,406 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,33% и 6,38% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях вторника - 6,43%, 6,47% и 6,48% годовых соответственно.