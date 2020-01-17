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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Банк России с 17 января отозвал лицензию у московского ПФС-банка, следует из инсайдерской информации регулятора. По III квартала 2019 года по размеру активов банк занимал 335-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ЦБ ставит его на 348-е место.

Отзыв лицензии ЦБ связал с тем, что кредитная организация "в значительной степени" ориентировалась на "проведение сомнительных операций" с наличными, а также "сомнительных транзитных операций". Кроме того, банк уличен в нарушениях требований законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Банк не фиксировал документально операции, подлежащие обязательному контролю и информация о которых должна в срок поступать в уполномоченный орган.

Также регулятор обвинил ПФС-банк в нарушении законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ.

В банк назначена временная администрация.

ПФС-банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов пообещало начать выплату страховых возмещений вкладчикам не позднее 31 января. Для этого банки-агенты будут отобраны не позднее 23 января.

ПФС-банк Банк России

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