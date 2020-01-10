ЦБ отозвал лицензию у московского банка, принадлежащего Наталье Касперской

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что Нэклис-банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, проводил операции, имеющие признаки вывода активов", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц.

ЦБ отмечает, что в результате проведенных банком операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физическим лицам на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

"Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)", - поясняет ЦБ.

Нэклис-банк является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, основным владельцем банка (64% долей) через кипрскую Organat Financial Ltd является президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Остальные доли принадлежат физлицам.

Нэклис-банк по итогам III квартала 2019 года занимает 237-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 251-е место в банковской системе РФ.