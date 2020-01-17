Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс на фоне выросших мировых площадок после заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем и намерений сторон приступить к дальнейшему обсуждению соглашения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3163,12 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1617,14 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар торгуется на уровне закрытия четверга и стоит 61,66 рубля.

Подорожали акции "Мечела" (+1,7% и +1,9% "префы"), "Россетей" (+1,4%), "Яндекса" (+1,1%), "Распадской" (+0,9%), "Магнита" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,7%), ВТБ (+0,5%).

Просели бумаги "РусГидро" (-1,5%), "Ростелекома" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Башнефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

В США в четверг индексы обновили максимумы благодаря целому ряду позитивных факторов - инвесторов порадовали корпоративная отчетность и статистика, сообщает MarketWatch.

Основным двигателем рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей Конгресса одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ отправляется на подписание Трампу.

Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,3%, что совпало с ожиданиями. Повышение показателя без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа", которая используется для расчета ВВП) составило 0,5% после снижения на 0,1% в ноябре при среднем прогнозе в 0,4%.

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 тыс. - до 204 тыс. (минимум с конца ноября) при прогнозах роста до 218 тыс.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть утром в пятницу стабильна, цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,56 за баррель (-0,1% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $58,48 за баррель (-0,1% и +1,2% в четверг).

Поддержку нефтяным котировкам оказали надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

МЭА также подсчитало, что страны ОПЕК в декабре 2019 года добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ позитивно отреагировал как на послание президента РФ Федеральному собранию, так и на заявления нового утвержденного премьер-министра Михаила Мишустина.

Американские индексы вновь обновили рекорды. В Сенате США почти единогласно одобрили новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой. Настроения в Азии в пятницу были вполне позитивными в начале дня, но затем рынки начали отступать. Китай сообщил, что в 2019 году экономика выросла на 6,1% при прогнозах роста на 6,0-6,1%. Кроме того, в декабре китайская промышленность ускорила рост до 6,9% при ожиданиях 5,9% после повышения на 6,2% в ноябре. Нефть торгуется без существенной волатильности, игнорируя статистику по Китаю.

Внешний фон в начале торгов в России преимущественно нейтральный. Рост экономики КНР в 2019 году совпал с ожиданиями экономистов, и для России это позитивная новость, так как торговля с Китаем продолжает расти, и тенденция может сохраниться в 2020 году. В Китае ждут замедление роста спроса на сталь, а сами китайские сталевары отчитались о рекордных объемах производства за прошедший год. Российский рынок акций остается относительно дешевым, но концовку недели может провести в консолидации или небольшой фиксации прибыли, считает Кочетков.