Рекламные агентства попросили Google не наносить удар по цифровому бизнесу и инновациям

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рекламные агентства и маркетологи попросили Google не спешить с отказом от поддержки "сторонних cookies" до тех пор, пока не появятся альтернативные способы отслеживать потенциальных покупателей. Как пишет The Wall Street Journal, об этом говорится в обращении Ассоциации национальных рекламодателей и Ассоциации рекламных агентств США 4A's.

Google 14 января сообщил, что в ближайшие два года откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome, чтобы усилить защиту данных пользователей и их права на конфиденциальность при интернет-серфинге. Участникам рынка компания предложила помочь ей в поиске методов поиска целевой аудитории, которые не нарушали бы конфиденциальность. Firefox и Safari уже блокируют такие cookies. Пользователи Chrome пока могут отключить cookies вручную через настройки.

Решение Google задушит рекламу в интернете и повредит и потребителям, и развитию цифрового бизнеса, и встанет на пути инноваций, заявили рекламщики. Первыми пострадают стартапы и молодые компании, выживание которых зависит от рекламы в интернете, говорится в обращении. Пользователи при этом могут лишиться многих бесплатных сервисов, к которым они привыкли, и которые строили свой бизнес на доходах от рекламы.

Исполнительный вице-президент Ассоциации национальных рекламодателей Дэн Джафф заявил, что, по ощущению бизнеса, Goоgle недостаточно привлекает компании к обсуждению решений, важных для отрасли.

Представитель Google на это напомнила, что компания обещала не отключать поддержку cookies до появления альтернативных технологий.

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