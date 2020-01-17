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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Рекламные агентства попросили Google не наносить удар по цифровому бизнесу и инновациям

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рекламные агентства и маркетологи попросили Google не спешить с отказом от поддержки "сторонних cookies" до тех пор, пока не появятся альтернативные способы отслеживать потенциальных покупателей. Как пишет The Wall Street Journal, об этом говорится в обращении Ассоциации национальных рекламодателей и Ассоциации рекламных агентств США 4A's.

Google 14 января сообщил, что в ближайшие два года откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome, чтобы усилить защиту данных пользователей и их права на конфиденциальность при интернет-серфинге. Участникам рынка компания предложила помочь ей в поиске методов поиска целевой аудитории, которые не нарушали бы конфиденциальность. Firefox и Safari уже блокируют такие cookies. Пользователи Chrome пока могут отключить cookies вручную через настройки.

Решение Google задушит рекламу в интернете и повредит и потребителям, и развитию цифрового бизнеса, и встанет на пути инноваций, заявили рекламщики. Первыми пострадают стартапы и молодые компании, выживание которых зависит от рекламы в интернете, говорится в обращении. Пользователи при этом могут лишиться многих бесплатных сервисов, к которым они привыкли, и которые строили свой бизнес на доходах от рекламы.

Исполнительный вице-президент Ассоциации национальных рекламодателей Дэн Джафф заявил, что, по ощущению бизнеса, Goоgle недостаточно привлекает компании к обсуждению решений, важных для отрасли.

Представитель Google на это напомнила, что компания обещала не отключать поддержку cookies до появления альтернативных технологий.

Cookies - служебные текстовые файлы с информацией об интернет-серфинге пользователя. Сайты используют cookies, чтобы собирать данные о посетителях, и хранят их на протяжении периода времени, установленного владельцами сайта. Сторонние cookies хранятся на сторонних серверах и позволяют хранить в браузере данные о том, какие страницы просмотрел пользователь. На эту информацию ориентируются при таргетинге рекламы, она полезна для бизнеса. Одновременно высказываются опасения, что использование этих файлов нарушает право пользователей интернета на конфиденциальность.

Google Chrome Дэн Джафф 4A's

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