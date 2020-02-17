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Google начал сокращать персонал в облачном бизнесе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Google сообщил, что начал уведомлять о сокращении "небольшое число сотрудников" в подразделении облачных вычислений. Сокращения проводятся ради повышения эффективности операций бизнеса. Сколько людей уволят, не уточнятся.

В Google отметили, что попавшим под сокращение пытаются найти новые позиции в компании.

Выручка облачного подразделения Google в четвертом квартале подскочила на 53% по сравнению с годом ранее и составила $2,6 млрд, годовая выручка увеличилась на 52,7%, до $8,9 млрд.

The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Google ведет переговоры с издателями о выплатах за возможность размещения их контента в своем бесплатном новостном продукте.

Переговоры находятся на ранней стадии, и пока не ясно, будут ли заключены какие-либо соглашения. Большинство новостных изданий, участвующих в переговорах с компанией, находятся за пределами США, сообщил один из источников. Финансовые условия потенциальных лицензионных соглашений также неизвестны.

Google станет третьей крупной технологической компанией, которая начнет платить изданиям. Facebook в прошлом году также сообщила, что будет выплачивать СМИ вознаграждение за размещение их контента в своем сервисе новостей.

Apple Inc. в минувшем году запустила собственное новостное приложение - Apple News+, которое позволяет пользователям получить доступ к контенту нескольких сотен журналов, включая Vogue, GQ и Sports Illustrated, за $9,99 в месяц.

Google Apple Facebook

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